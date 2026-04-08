الأربعاء 2026-04-08 11:20 م

العين الصرايرة يلتقي السفير الصيني

جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 08-04-2026 03:54 م

الوكيل الإخباري- بحث العين جمال الصرايرة، في مكتبه بمجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، قوة وي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأكد الصرايرة، خلال اللقاء متانة العلاقات الأردنية الصينية، التي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل أساسا متينا لتطوير هذه العلاقات، إلى جانب حرص القيادة الصينية على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع.


وشدد على موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك، في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلام عبر الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق "حل الدولتين"، وضرورة حماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز العدالة في المنطقة.


وأشار الصرايرة، إلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، بما في ذلك الإغلاقات والانتهاكات، مؤكدا أهمية احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي الإنساني.


ولفت إلى ما يتمتع به الأردن من فرص استثمارية واعدة، بفضل موقعه الاستراتيجي وبيئته الجاذبة، داعيا إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية، خصوصا في مشاريع البنية التحتية والطاقة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.


وأشار إلى أهمية المشاريع المشتركة بين الأردن والصين، والتي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون ودعم المشاريع الاستثمارية بما يحقق التنمية المستدامة للبلدين الصديقين.


وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، لدعم اتفاق وقف إطلاق النار والدفع نحو ضمان استمراره وإيقاف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


