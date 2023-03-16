العين العرموطي تتسلم جائزة المرأة العربية

الوكيل الإخباري - تسلمت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، في العاصمة البريطانية لندن، جائزة المرأة العربية "Arab woman of the year".

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وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم الخميس، سلمت مؤسسة لندن العربية، الجائزة للعين العرموطي باعتبارها من أبرز العاملين على الصعد كافة لإيصال صوت المرأة الأردنية، وأهمية عملها مع الكثير من المجتمعات العربية والأوروبية والدولية.



وقالت العين العرموطي: إن هذه الجائزة تندرج ضمن سعيها إلى إيصال الرسالة العالمية في إطار التوجيهات الملكية السامية بدعم وتمكين المرأة الأردنية وفتح كل المجالات أمامها".



والجائزة التي جرى تسليمها، بحضور العديد من الشخصيات العالمية المؤثرة في دعم وتمكين المرأة في شتى المنابر الدولية، مُخصصة للسيدات اللواتي لهن أثر مميز في مجتمعاتهن، وشكلّن قدوة للشابات في المجالات كافة، ولا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة العربية.



وبدأت جوائز المرأة العربية عام 2014 من قبل منظمة لندن العربية بالتعاون مع عمدة لندن وجامعة "ريجنت لندن"، حيثُ جرى إنشاء الجائزة لإتاحة الفرصة لإظهار التقدير للإنجازات الرائعة التي حققتها النساء العربيات في جميع أنحاء العالم.