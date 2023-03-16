الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شاب أردني وهو ساجد في الكويت

الصرافين: أسعار الصرف والحوالات لم تتأثر بازمة سيليكون فالي والطلب على الدينار ما زال قوياً

فرصة للأطباء الأردنيين الراغبين بالعمل في ألمانيا - رابط

زاخاروفا: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سويسرا

رئيس الوزراء العراقي يعلن تحويل حلبجة إلى محافظة

الأردن اشترى 50 مليون م3 مياه من إسرائيل العام الماضي

رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري خلال المنخفض الجوي

الجامعة الأردنية تحدد دوام الموظفين في رمضان

الولايات المتحدة تهدد بحظر "تيك توك" عن هذه الفئة

قرار مُرتقب بشأن تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان لشهري اذار ونيسان

الخميس، 16-03-2023 12:16 م

العين العرموطي تتسلم جائزة المرأة العربية

معالي_السيدة_خولة_العرموطي


الوكيل الإخباري - تسلمت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، في العاصمة البريطانية لندن، جائزة المرأة العربية "Arab woman of the year".

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم الخميس، سلمت مؤسسة لندن العربية، الجائزة للعين العرموطي باعتبارها من أبرز العاملين على الصعد كافة لإيصال صوت المرأة الأردنية، وأهمية عملها مع الكثير من المجتمعات العربية والأوروبية والدولية.


وقالت العين العرموطي: إن هذه الجائزة تندرج ضمن سعيها إلى إيصال الرسالة العالمية في إطار التوجيهات الملكية السامية بدعم وتمكين المرأة الأردنية وفتح كل المجالات أمامها".


والجائزة التي جرى تسليمها، بحضور العديد من الشخصيات العالمية المؤثرة في دعم وتمكين المرأة في شتى المنابر الدولية، مُخصصة للسيدات اللواتي لهن أثر مميز في مجتمعاتهن، وشكلّن قدوة للشابات في المجالات كافة، ولا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة العربية.


وبدأت جوائز المرأة العربية عام 2014 من قبل منظمة لندن العربية بالتعاون مع عمدة لندن وجامعة "ريجنت لندن"، حيثُ جرى إنشاء الجائزة لإتاحة الفرصة لإظهار التقدير للإنجازات الرائعة التي حققتها النساء العربيات في جميع أنحاء العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

مصادر نيابية: حسم ملف الإعفاءات الطبية قبل رمضان

main_image6412c6e8d7e9c

الصفدي ينعى الشيخ عبد المجيد الدغمي

WhatsApp Image 2023-03-15 at 4.11.20 PM

برلمانية المغرب العربي تشيد بدور السفير الجزائري

WhatsApp Image 2023-03-15 at 3.32.29 PM

خارجية النواب تلتقي السفير الإيطالي

WhatsApp Image 2023-03-15 at 3.32.29 PM

الصفدي يلتقي وفد اللجنة المالية في برلمان إقليم بافاريا الألماني

image (7)

الصفدي يطلق من الأردن حملة لبرلمانات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أخبار متعلقة
1678017149822

لجنة المرأة في الأعيان تلتقي وزيرة الثقافة

1676544841617

رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن

20100924_madaba37

سياحة الأعيان تطلع على الواقع السياحي في مأدبا

1676461618609

مالية الأعيان تبحث واقع الأسواق المالية الأردنية

1676458951323

الفايز يدعو إلى رفع حجم الاستثمارات السعودية في الأردن

1676370909501

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة