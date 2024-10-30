العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما

وأكدت العرموطي، أهمية حقوق المرأة، مشيرة إلى الظلم الذي تتعرض له المرأة العربية، خصوصًا المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني من ويلات الصراعات المسلحة والجوع.
واستعرضت العرموطي، دور الأردن في تعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى الجهود الأردنية في دعم مشاركة المرأة بالحياة البرلمانية والأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن وجود نساء في البرلمان، كجزء من منظومة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
-
أخبار متعلقة
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية.. ويؤكدون دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء
-
ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
استحقاقات دستورية وجدول "مزدحم" امام النواب الشهر القادم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً عربيًا
-
تشكيل كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية - متحالفون" النيابية
-
إعلام النواب تدعو لتوثيق أوراق المندوبين والمصورين المعتمدين لتغطية نشاطات المجلس