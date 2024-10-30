العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما

الوكيل الإخباري- شاركت العين خولة العرموطي، في اجتماعات لجنة حقوق المرأة التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما.

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وأكدت العرموطي، أهمية حقوق المرأة، مشيرة إلى الظلم الذي تتعرض له المرأة العربية، خصوصًا المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تعاني من ويلات الصراعات المسلحة والجوع.



واستعرضت العرموطي، دور الأردن في تعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.