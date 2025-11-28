الجمعة 2025-11-28 07:05 م

العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة

ة
جانب من المشاركة
الجمعة، 28-11-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-  شارك عضو مجلس الأعيان عمر العياصرة، في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، في العاصمة المصرية القاهرة.

اضافة اعلان


وينعقد المنتدى، الذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية، تحت عنوان: "تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة"، بحسب بيان لمجلس الأعيان.


وانطلقت اليوم الجمعة، سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان الخمس التابعة للجمعية، وهي: "لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم، لجنة حقوق المرأة في دول المتوسط، لجنة الطاقة والبيئة والمياه، لجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية".


وأدلى العين العياصرة بمداخلة خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن من ضرورات نجاح التعاون الاورمتوسطي تحقق الاستقرار في منطقتنا.


وأضاف أنه يأتي على رأس ذلك إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين ومنح الفلسطينيين حقوقهم، التي يتصدرها إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.


وطالب العين العياصرة الأوروبيين بأهمية مواصلة جهودهم لتدشين مسار عملي لإقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما بعد الاعترافات الأخير بدولة فلسطين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله

ت

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد فعاليات مهرجان الزيتون في يومه الثاني

ت

أخبار محلية الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد

ت

عربي ودولي موسكو تحذر من تصاعد التوتر في حال لم تمدد معاهدة "ستارت" مع واشنطن

ت

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشمال غدا السبت

ة

شؤون برلمانية العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة

ت

أخبار محلية زراعة الزعفران إضافة نوعية للتطور الزراعي في محافظة المفرق

ت

أخبار محلية المفرق: بحث التعاون بين مدينة الثريا الصناعية التنموية وبرنامج الخبراء الهولنديين



 
 





الأكثر مشاهدة