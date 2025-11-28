العين العياصرة يشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة

الوكيل الإخباري- شارك عضو مجلس الأعيان عمر العياصرة، في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وينعقد المنتدى، الذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية، تحت عنوان: "تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة"، بحسب بيان لمجلس الأعيان.



وانطلقت اليوم الجمعة، سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان الخمس التابعة للجمعية، وهي: "لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم، لجنة حقوق المرأة في دول المتوسط، لجنة الطاقة والبيئة والمياه، لجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية".



وأدلى العين العياصرة بمداخلة خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن من ضرورات نجاح التعاون الاورمتوسطي تحقق الاستقرار في منطقتنا.



وأضاف أنه يأتي على رأس ذلك إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين ومنح الفلسطينيين حقوقهم، التي يتصدرها إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.