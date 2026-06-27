العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي

الوكيل الإخباري- أكّد عضو مجلس الأعيان العين حيا القرالة، أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي، وتحمي خصوصية المواطنين، ودعم السياسات التي تعزز الأمن السيبراني، ودعم الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية، وتشجع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها، مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالمؤتمر الثامن لرؤساء البرلمانات العربية، الذي ينعقد تحت عنوان "الرؤية البرلمانية العربية لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي، في مقر جامعة الدول العربية بمصر، على ما ورد في بيان لمجلس الأعيان، السبت.