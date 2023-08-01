العين الكلالدة يدعو للتريث حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري -

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دعا العين خالد الكلالدة، مجلس الأعيان إلى التريث لإجراء الحوارات مع أصحاب العلاقة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 لدحض الحجج التي تقول إن مشروع القانون جاء ليكمم الأفواه ويضيق مجال الحريات.وبين الكلالدة خلال مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات الحاصل عبر الفضاء الإلكتروني.وأضاف أنه على لسان أحد أعضاء الحكومة قيل أن هذا المشروع يجري بحثه منذ 3 سنوات، لكننا نلاحظ في الأمتار الأخيرة يجري تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نشره على ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن يتمكن العامة من الاطلاع على مشروع القانون.