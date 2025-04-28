الإثنين 2025-04-28 02:03 م
 

العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

ا
جانب من المشاركة في أعمال الندوة
 
الإثنين، 28-04-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري- شارك رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، العين الدكتور خالد الكلالدة، في أعمال ندوة مجموعة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط الخاصة "جي اس ام" ولجنة الاقتصاد والأمن "اي اس دي" المنعقدة حاليا في مدينة أنطاليا التركية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان من مجلس النواب اليوم الاثنين، أشار الكلالدة الى الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.


وتناول قضايا حيوية تتعلق بالتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير السياسات المشتركة لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

الطقس حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس

نقود

شؤون برلمانية مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة

ل

أخبار محلية أمسية قصصية للكاتب هشام البستاني في الزرقاء

ا

شؤون برلمانية العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

نهاتتاال

طب وصحة طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل

دائرة الأراضي والمساحة

أخبار محلية "الأراضي والمساحة": لا ارتفاع على القيم الإدارية والاعتراض عليها متاح

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية عمان تحتضن الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي

ر

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



 
 





الأكثر مشاهدة