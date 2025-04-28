العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

وبحسب بيان من مجلس النواب اليوم الاثنين، أشار الكلالدة الى الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.
وتناول قضايا حيوية تتعلق بالتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير السياسات المشتركة لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية.
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