العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا

الوكيل الإخباري- شارك رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، العين الدكتور خالد الكلالدة، في أعمال ندوة مجموعة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط الخاصة "جي اس ام" ولجنة الاقتصاد والأمن "اي اس دي" المنعقدة حاليا في مدينة أنطاليا التركية.

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وبحسب بيان من مجلس النواب اليوم الاثنين، أشار الكلالدة الى الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.