الخميس 2026-02-05 03:13 م

العين الملقي يبحث مع السفير اليمني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ل
جانب من اللقاء
 
الخميس، 05-02-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان العين الدكتور هاني الملقي اليوم الخميس، مع السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


وأكد العين الملقي خلال اللقاء، موقف الأردن الثابت والداعم لأمن واستقرار اليمن، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحل السياسي الذي يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويخفف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.


وأشار إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والقائمة على أسس الأخوة العربية والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية البناء على هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.


من جانبه، أعرب السفير اليمني عن تقدير بلاده للمواقف الأردنية الداعمة لليمن على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التضامن العربي، كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وتناول اللقاء عددا من القضايا العربية والإقليمية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل شراكة استراتيجية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة أبو ظبي للموانئ لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض بقيمة استثمار تتجاوز 130 مليون دينار

ز

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق حزمة سياسات تستهدف التمكين وتعزيز المشاركة بالعمل العام

ن

أخبار محلية الأردن يحتفي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

ت

أخبار محلية بلدية عجلون تنفذ حزمة من المبادرات الخدمية والتنموية

وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

خاص بالوكيل وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

أخبار محلية الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير



 






الأكثر مشاهدة