العين الملقي يبحث مع السفير اليمني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وأكد العين الملقي خلال اللقاء، موقف الأردن الثابت والداعم لأمن واستقرار اليمن، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحل السياسي الذي يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويخفف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وأشار إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والقائمة على أسس الأخوة العربية والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية البناء على هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
من جانبه، أعرب السفير اليمني عن تقدير بلاده للمواقف الأردنية الداعمة لليمن على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التضامن العربي، كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء عددا من القضايا العربية والإقليمية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
