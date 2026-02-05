العين الملقي يبحث مع السفير اليمني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان العين الدكتور هاني الملقي اليوم الخميس، مع السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد العين الملقي خلال اللقاء، موقف الأردن الثابت والداعم لأمن واستقرار اليمن، وحرصه على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحل السياسي الذي يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويخفف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وأشار إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والقائمة على أسس الأخوة العربية والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية البناء على هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.



من جانبه، أعرب السفير اليمني عن تقدير بلاده للمواقف الأردنية الداعمة لليمن على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التضامن العربي، كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.