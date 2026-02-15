العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن

وقال العين الملقي: "اننا سعداء بالمستوى الرفيع من العلاقات المشتركة مع الجانب الهنغاري، فهي علاقات متينة وراسخة، وأصبحت تشكل نموذجًا في العمل المشترك، حيث يحرص على تنميتها جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس الهنغاري الدكتور توماس سوليوك، فهناك تنسيق وتواصل مستمر بين الجانبين حول كل ما من شأنه، أن يُسهم في تعزيز علاقاتنا وترسيخها".
ودعا إلى الحوار الجدي والمثمر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً ان دور الجانب الهنغاري محوري باعتباره شريك هام للأردن في أوروبا، ويمتلك السمعة الطيبة والعلاقات الجيدة مع دول المنطقة.
وفي إجابته عن استفسار السفير الهنغاري حول واقع الحال والسلام في المنطقة، أعرب العين الملقي عن الشعور بالقلق إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خروقات واعتداءات من المستوطنين والتوسع في الرقعة الاستيطانية بحماية من القوات الإسرائيلية الأمر الذي يقوض فرص السلام ويعزز من التدخل الإقليمي ذات الأجندات المختلفة.
وأشار إلى أن المبادرات العربية التي بدأها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين في عملية السلام عند توقيع اتفاقية السلام عام 1994، والثوابت والنهج المستمر لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كافة المناسبات والمحافل الدولية من أجل الوصول إلى السلام العادل والشامل، مؤكداً على ان الأردن متوافق مع المبادرة العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل شامل يحقق السلام في المنطقة.
ولفت العين الملقي إلى أن عدم الجدية في تحقيق السلام من الجانب الإسرائيلي عزز من التدخلات لبعض القوى الإقليمية في شؤون المنطقة التي تستفيد من عدم الاستقرار وتستخدم القضية الفلسطينية ذريعة لتحقيق مصالحها عند غياب الحوار الجاد والمثمر والوصول إلى أرضية مشتركة الذي يصب في مصلحة الجانبين.
وأضاف أنه "علينا العمل نحو مسار مثمر بالشراكة مع أصدقائنا في هنغاريا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العمل المشترك بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، مثمنًا "العلاقات الطيبة بين الرئيس الهنغاري وجلالة الملك عبد الله الثاني، والقائمة على تحقيق مصالح الشعبين الصديقين".
وجدد الملقي على موقف الأردن الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولأية حلول للقضية الفلسطينية، مبينًا أن دور رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب هام ومحوري وحكمته لها الأثر الإيجابي في تحقيق الاستقرار ورغبته في الحل الدبلوماسي والسلام في المنطقة.
من جانبه ثمن السفير جاكاب مساعي جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدًا أن بلاده تتطلع لتعزيز التنسيق الثنائي المستمر على مختلف المستويات وحيال مختلف القضايا المشتركة.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل وجهات النظر والتعرف على واقع حال المنطقة والوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبار الأردن الشريك الاستراتيجي وواحة للاستقرار والتوازن في المنطقة.
وأكد على أن هنغاريا تثمن الدور الهام والمحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق السلام في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
"أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي
-
"التربية والتعليم" النيابية تناقش مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026
-
حمزة هاني محمد خليل يؤدي اليمين الدستورية كعضو في البرلمان الاثنين المقبل
-
"الميثاق النيابية" تختتم لقاءها التشاوري في البحر الميت
-
لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة
-
القاضي: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك
-
المصري: هجرة الشباب تهديد صامت لمستقبل الوطن.
-
الخارجية النيابية تعبر عن مواساتها للشعب الكندي بعد حادث المدرسة