العين الملقي يلتقي وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان العين الدكتور هاني الملقي، خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي سيدريك بيران والوفد المرافق له، أهم التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وتحدث الملقي بحضور رئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية العين عيسى حيدر مراد، والسفير الفرنسي لدى المملكة أليكسي لوكوور غرانميزون، عن الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، داعياً إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين الأردن وفرنسا تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت أنظار العالم، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته باتخاذ قرار عاجل وفوري لوقف إطلاق النار، ووضع حد للإبادة الجماعية ضد سكان القطاع.



وحذر الملقي من إيقاف الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تؤدي واجبها الإنساني تجاه معاناة الشعب الفلسطيني خاصة أبناء قطاع غزة، كما حذر من خطورة تسليح المستوطنين في الضفة الغربية لما لذلك من تبعات تؤدي لزيادة التوتر وتوسيع رقعة الصراع.



من جهته، قال بيران، إن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات والشراكات خاصة مع دول منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها المملكة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتميزها في مختلف المجالات والقطاعات.



وثمن رئيس وأعضاء الوفد الفرنسي مساعي المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تدعمه فرنسا ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، إلى جانب دور الأردن في استضافة اللاجئين.