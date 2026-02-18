العين النجار تؤكد دعم تمكين الشباب وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان العين الدكتورة هيفاء النجار، أهمية ترسيخ ثقافة المشاركة لدى الأجيال الناشئة، مشددة على أن تهيئة سبل المشاركة للشباب تبدأ مبكراً، انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أرسته من قواعد للحياة الحزبية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقائها في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، بحضور العين الدكتورة ريم أبو دلبوح، أعضاء البرلمان الأردني للطفل والهيئة الاستشارية من مختلف محافظات المملكة، حيث أكدت النجار أن الأردن يقدم نموذجا متقدما في العيش المشترك والتعددية، وأن ترسيخ هذا النموذج في وعي الأطفال والشباب يشكل ركيزة أساسية لتعزيز لقوة الدولة ومنعتها.



وأشارت إلى أن شباب برلمان الطفل يشكلون نواة لنواب المستقبل، وأن التجربة التي يخوضونها في الترشح والانتخاب والحوار هي تدريب عملي على الفاعلية السياسية وبناء الوعي، بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الداعية إلى تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار وبناء مستقبل الدولة.



وأكدت النجار أن الاستثمار في وعي الأجيال الناشئة هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الديمقراطية الأردنية، وأن ما يكتسبه المشاركون من مهارات الحوار واحترام الآخر والعمل الجماعي لا يؤسس فقط لثقافة سياسية ناضجة تسهم في تطوير الحياة العامة وتعزيز مسار التحديث السياسي، بل يسهم كذلك في بناء الوعي العام بصورة شاملة، وتعظيم الإنجازات الوطنية من خلال إعداد جيل مدرك لمسؤولياته.



بدورها، أكدت العين أبو دلبوح أن صدق الانتماء للوطن يتجسد في العمل الجاد واستثمار الطاقات الشبابية بصورة منظمة وفاعلة، مشيرة إلى أن الشباب يشكلون الثروة الحقيقية للأردن، وأن تنظيم إنجازاتهم وتوجيهها ضمن أطر مؤسسية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضافت أن دور الشباب لا يقتصر على المشاركة، بل يمتد إلى المبادرة وصناعة الفارق الإيجابي في مجتمعاتهم، بما يعزز روح المسؤولية والانتماء.



من جانبه، قال محمد المنسي من الهيئة الاستشارية إن البرلمان الأردني للطفل جاء امتدادا لنهج وطني يؤمن بأن بناء الدولة يبدأ بالاستثمار في الإنسان، موضحا أن تجربة البرلمان منذ انطلاقته عام 1997 وحتى دورته الأبرز عام 2022، التي امتدت لأربع سنوات وضمت ممثلين عن مختلف المحافظات، شكلت نموذجا عمليا للتدريب على الديمقراطية، من خلال الترشح والانتخاب وتشكيل المكتب الدائم ومناقشة قضايا حقوق الطفل والمشاركة العامة.



وأضاف أن أعضاء الهيئة الاستشارية لعام 2026 هم خريجو هذه التجربة، وقد انتقلوا إلى الجامعات حاملين وعيا سياسيا مبكرا يعكس أثر هذا المشروع الوطني.