العين حدادين يبحث مع السفير الإيطالي آفاق التعاون

الوكيل الإخباري - بحث رئيس لجنة الصداقة الأردنية الإيطالية في مجلس الأعيان العين بسام حدادين، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي لدى المملكة فابيو كاسيزي، آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

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وقال العين حدادين خلال لقائه السفير الإيطالي، إن الأردن يحظى بعلاقات قوية مع دول العالم أجمع، وخاصة الأوروبية، وأن ذلك جاء بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها في شتى المجالات والقطاعات بما يخدم مصالح الشعوب.



وأكد عمق العلاقات الثنائية بين عمّان وروما التي تشمل مختلف القطاعات، لا سيما العلاقات البرلمانية، لافتاً الى أهمية تفعيل الشراكة الأردنية الإيطالية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة السياحة، مشيدا بجهود السفير الإيطالي كاسيزي وسعيه لتعزيز العلاقات بين البلدين.



بدوره، أكد السفير كاسيزي عمق العلاقات التاريخية المميزة بين الأردن وإيطاليا، لا سيما أن الأردن يعد وجهة للسياحة الإيطالية، مشيراً إلى العلاقات المشتركة بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، والتعاون المستمر في المجالات والقطاعات كافة.