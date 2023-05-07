العين مراد يبحث مع السفير التشيلي تعزيز التعاون الثنائي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس لجنة العمل العين عيسى مراد، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية تشيلي لدى المملكة خورخه تاغله، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

اضافة اعلان



وقال العين مراد إن علاقات البلدين الصديقين على مختلف المستويات تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإزالة معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.



وأشار إلى أهمية بحث سبل تشجيع إنشاء غرفة تجارة عربية تشيلية أسوة ببعض الدول الأجنبية، والتعاون مع شركات الشحن الجوي ومتابعة آخر مستجدات الطرح لتشغيل خطوط شحن منتظمة للبضائع مع دول الخليج، والاستفادة منها لتوسيع حجم التبادل التجاري للأردن في عدة سلع أهمها المنتجات الغذائية والتعاون في التبادل بمنتجات الأسمدة ومادتي البوتاس والفوسفات أسوة ببعض دول جنوب أميركا الأخرى، التي حققت نجاحا مهما في هذا المجال.



وبين العين مراد أن السياحة في الأردن تشهد ازدهارا على مستوى الإقليم، بينما أعداد السياح القادمين من تشيلي لا يتجاوز 3 آلاف سائح سنويا، ما يؤكد ضرورة تذليل الصعوبات لتشجيع السياحة القادمة من تشيلي، مشيدًا بجهود السفارة الأردنية في تشيلي، وخاصة بعد تنظيم زيارة لرواد قطاعات اقتصادية أردنية إلى تشيلي العام الماضي.



من جانبه، أشار السفير إلى أهمية متابعة العديد من أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدًا سعي بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة، وتوسيع حجم التبادل التجاري، خاصة أن المنتجات الغذائية التشيلية تلقى رواجا كبيرا في أوروبا ودول المنطقة.