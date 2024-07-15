العين مراد يدعو لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الإخباري - دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس الأعيان العين عيسى مراد إلى تبني سياسات وتشريعات وآليات تنفيذية تعزز مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والتنمية بشكل عام.

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وقال في اختتام فعاليات مؤتمر مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في دول جنوب المتوسط (سوليد)، المنعقد بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم العربي تستدعي معالجة قضايا التنمية والتشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار حوار اجتماعي جاد يتقاسم خلاله شركاء الإنتاج الأدوار والمسؤوليات، مؤكدا أهمية مناقشة الإشكاليات المتعلقة بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في ظل التحولات العالمية الجارية وتداعياتها.



واستعرض العين مراد الإصلاحات التشريعية، التي انتهجها الأردن لتمكين المرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية.



وشارك الأردن في المؤتمر بوفد ضم، إضافة للعين مراد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى اشتيوي، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية خالد الفناطسة.



وكان مشروع "سوليد" انطلق قبل نحو 9 أعوام على مرحلتين الأولى شملت الأردن والمغرب وتونس، فيما أضيفت للمرحلة الثانية الجزائر ولبنان وفلسطين، بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب المتوسط، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع منظمات غير حكومية وأصحاب عمل والمجالس الاجتماعية الاقتصادية، إضافة إلى النقابات العمالية في بلدان المنطقة.