الغرابلي رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

الوكيل الإخباري - توافق أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات على اختيار النائب روعة الغرابلي رئيسة للملتقى، وكل من النواب: امال الشقران نائبًا لرئيس الملتقى، وهادية السرحان مقرراً وعائشة الحسنات ناطقًا إعلاميًا.

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وقالت الغرابلي في تصريح صحفي انه جرى ذلك خلال اجتماع عُقد بدار مجلس النواب اليوم الاثنين لإعادة تشكيل المكتب الدائم للملتقى بعد أن تم تعديل النظام الداخلي له.



وحضر الاجتماع النواب: روعة الغرابلي ومروة الصعوب وميادة شريم ورهق الزواهرة وريما العموش وامال الشقران وفايزة عضيبات وهادية السرحان وعائشة الحسنات وعبير الجبور.