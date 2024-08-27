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الغزاوي يدعو الأردنيين للاطلاع على البرنامج الانتخابي لتحالف حزب نماء وحزب العمل

بطاقة المرشح علي سليمان الغزاوي
بطاقة المرشح علي سليمان الغزاوي
الثلاثاء، 27-08-2024 08:33 ص

الوكيل الإخباري- دعا النائب السابق والمرشح للانتخابات النيابية عن تحالف حزب نماء وحزب العمل علي سليمان الغزاوي جميع الأردنيين للاطلاع على البرنامج الانتخابي للتحالف والذي يتضمن 12 محور موزع على عناوين الاقتصاد والصناعة والحماية الاجتماعية والعمل والتدريب والمنتج السياحي والأمن الغذائي ومحور الرقمنة والابتكار ومحور الصحة والقضية الفلسطينية.

وقال الغزاوي بأن البرنامج الانتخابي للتحالف هو برنامج قابل للتطبيق والإضافة والتعديل حسب مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية ومتطلبات المرحلة المقبلة. 

وجدد الغزاوي دعوته للناخبين بأن يختاروا قائمة تحالف حزب نماء وحزب العمل التي تحمل الرقم ٤ في ورقة الاقتراع المخصصة للقوائم الحزبية العامة على مستوى المملكة، حيث سيتمكن جميع المواطنين من انتخاب القائمة اذا اختاروها حسب برنامجها الانتخابي الذي يأمل التحالف بأن يحظى بثقة الأردنيين ودعمهم.

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