الغزاوي يدعو الأردنيين للاطلاع على البرنامج الانتخابي لتحالف حزب نماء وحزب العمل

وقال الغزاوي بأن البرنامج الانتخابي للتحالف هو برنامج قابل للتطبيق والإضافة والتعديل حسب مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وجدد الغزاوي دعوته للناخبين بأن يختاروا قائمة تحالف حزب نماء وحزب العمل التي تحمل الرقم ٤ في ورقة الاقتراع المخصصة للقوائم الحزبية العامة على مستوى المملكة، حيث سيتمكن جميع المواطنين من انتخاب القائمة اذا اختاروها حسب برنامجها الانتخابي الذي يأمل التحالف بأن يحظى بثقة الأردنيين ودعمهم.
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