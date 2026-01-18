الغويري يستقبل وفدًا من الأمانة العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق

وبحث الغويري سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل البرلماني والإداري والفني، وتبادل الخبرات فيما يخص عمل الأمانات العامة، خاصة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، ودعم العمل التشريعي والرقابي.
وأكد أمين عام مجلس النواب، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية العراق، مشددًا على أهمية توسيع آفاق التعاون البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل البرلماني.
من جانبه، عبّر وفد الأمانة العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتجربة البرلمانية الأردنية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من خبرات مجلس النواب، وبما يسهم في تطوير العمل البرلماني في الإقليم.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، وتفعيل قنوات التعاون المستقبلي بما يعزز الشراكة البرلمانية ويخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الوفد عددًا من مديري المديريات في المجلس، الذين قدموا شرحًا موجزًا عن طبيعة عمل المديريات والخطط المستقبلية للنهوض بواقع العمل بشكل مستمر.
