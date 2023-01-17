الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 02:04 م

الغويري يلتقي وفداً يمثل الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني

WhatsApp Image 2023-01-17 at 1.54.32 PM


الوكيل الإخباري - استقبل أمين عام مجلس النواب عواد الغويري في مكتبه بدار المجلس اليوم الثلاثاء، وفداً يمثل الأمانة العامة لمجلس الشورى البحريني برئاسة الأمين العام المساعد المستشار علي عبدالله العرادي.اضافة اعلان

 
وفى مستهل اللقاء، رحب الغويري بزيارة الوفد البحريني ناقلاً لهم تحيات وتقدير رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. 

وقال ان زيارة الوفد الضيف تعبر عن حالة الحراك الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين المجلسين الشقيقين.  

واستعرض الغويري أوجه التعاون بين كلا المجلسين الشقيقين خاصة فى مجالات تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكداً أهمية النهوض بها لتعزيز أواصر العلاقات البرلمانية.

وقدم ايجازاً لطبيعة الدور الذي يضطلع به مجلس النواب من تشريع ورقابة، مبيناً مراحل إقرار القوانين وآلية عمل اللجان النيابية الدائمة وعرض دور لجان الاخوة والصداقة البرلمانية في تعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية. 

كما تناول الغويري الإطار العام لهيكل المجلس التنظيمي وآليات عمل الأمانة العامة لمجلس النواب ومديراته القائمة ووالمهام الوظيفية لتلك المديريات. 

وفي هذا الصدد أكد الغويري حرص مجلس النواب الأردني على أهمية تهيأة الظروف والسبل الكفيلة بتعزيز اواصر التشبيك الفاعل بين كلا المجلسين الشقيقين والذي من شأنه تذليل أي عقبات أمامها نهوضاً بالمستوى العام للأداء المنظور.
 
من جانبه، عبر العرادي وأعضاء الوفد عن اعتزازهم وتقديرهم لمجلس النواب على طيب الاستقبال والتعاون. 

وعلى صعيد متصل، التقى مساعد امين عام مجلس النواب الدكتور خالد الرويضان ومدراء مديريات مجلس النواب بالوفد الضيف حيث جرى تناول آليات عملهم والمهام الوظيفية التي يضطلعون بها. 

وقدموا ايجازاً لاهم التصورات والاهداف المنشودة مستقبلاً، مؤكدين ان التشاركية والانفتاح القائم من خلال الأمانة العامة التي تأتي منسجمة مع توجيهات رئاسة المجلس ساهم بتعزيز دورهم وطور من أداء عملهم. 

وأكدوا ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى البحريني والنواب الأردني، خاصة على مستوى تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية. 

وضم الوفد البحريني الضيف رئيس البحوث والدراسات فاتن العالي ومشرف العلاقات العامة والدولية فاطمة نور والباحث القانوني الأول علي السلوم ومشرف التصحيح اللغوي أمينة الموسوي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-01-17 at 4.49.31 PM

الصفدي يضع ممثلي القطاع الخاص بنتائج زيارته للعراق والفرص المتاحة

WhatsApp Image 2023-01-17 at 2.00.10 PM

عمل النواب تواصل مناقشة معدل الضمان الاجتماعي

0L5A0017

مالية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

wwww

البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

1602706461016

الحكومة: 9 دنانير في الخزينة مقابل كل دينار يصرف على تسويق الأردن سياحيا

63bfff83379af

تطورات العفو العام.. عشرات النواب يوقعون مذكرة وسط أنباء عن عدم وجود نية لإصداره

أخبار متعلقة
0L5A6224

النواب يستأنف جلساته تحت القبة الثلاثاء المقبل

WhatsApp Image 2022-12-21 at 2.32.44 PM

المراعية رئيسا لكتلة العهد النيابية

M63A9908

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

WhatsApp Image 2022-12-20 at 2.24.43 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة مؤقت تنظيم المحاسبة

0L5A6423

التوجيه الوطني النيابية تنعى شهداء الوطن

0L5A6224

النواب يرفعون رسالة للملك يؤكدون فيها وقوفهم خلف جلالته والأجهزة الأمنية بوجه الإرهاب