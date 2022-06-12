الفايز : أي مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ان اي مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، على حساب ثوابتنا الوطنية ، لن تمر وستفشلها ارادتنا الحرة الصلبة وقيادتنا الهاشمية الحكيمة القوية، التي لم تساوم يوما على ثوابتنا ، بل نذرت نفسها لامتها وقضاياها العادلة.



وبين خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية في منزل النائب سلامة البلوي في الزرقاء اليوم ان جلالة الملك عبد الله الثاني اعطى مفهوما جديدا للاحتفال بمناسباتنا الوطنية، تمثل ذلك بخطوات اصلاحية ، سياسية واقتصادية واجتماعية، لتعزيز الحياة الديمقراطية والحزبية ،والحفاظ على الحريات العامة، وتفعيل المشاركة الشعبية ، وتكريس نهج المساءلة والشفافية ، وتعظيم قيم العدالة والمساواة.



وأشار الى ان الاردن يمر اليوم بمرحلة دقيقة، جراء الاوضاع المحيطة به والصراعات من حوله، فرضت عليه تحديات اقتصادية واجتماعيه وامنية ، اثرت على حياة المواطنين المعيشية ، وزادت نسب الفقر والبطالة ، وزادت مديونية الدولة ، وهذا يتطلب جهودا استثنائية لتجاوزها ، من خلال اقامة المشاريع الكبرى ، وجذب الاستثمارات ،وازالة معيقات الاستثمار، ومحاربة الترهل الاداري ، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات .

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