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الثلاثاء، 05-04-2022 01:30 م

الفايز: الأردن سيبقى الأقرب لفلسطين وشعبها

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى الأقرب الى فلسطين وشعبها وسيبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بحضور رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين العين ناصر اللوزي ورئيس لجنة فلسطين العين نايف القاضي والسفير الفلسطيني لدى المملكة عطاالله خيري.


وقال الفايز إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يؤكد أن أي مشاريع تسوية للقضية الفلسطينية، لا تقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ولا تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، هي حلول عدمية ومرفوضة.


وبين رئيس مجلس الأعيان إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى بالنسبة للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في سلم الاولويات، ولن يدخر الأردن أي جهد ممكن من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.


وتناول اللقاء مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الأخوية الأردنية الفلسطينية.


من جانبه ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة دوما للشعب الفلسطيني وفي جميع الأوقات والظروف.


وقال ان القيادة الفلسطينية والشعب يقدران مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الرافضة لأي تسوية للقضية الفلسطينية لا تمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية والتاريخية والقانونية في فلسطين.

 




 

 


 

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