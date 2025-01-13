 
الإثنين 2025-01-13 03:52 م
 

الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات

ا
فيصل الفايز
الإثنين، 13-01-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات التي تواجهه بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية، ووعي الشعب الأردني ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة.

اضافة اعلان


وقال، إن الأردن تمكن ومع دخول مئويته الثانية؛ من تحقيق إنجازات كبيرة عبر مسيرته الخالدة في المجالات كافة، والحفاظ على ديمومة الدولة الأردنية قوية وراسخة، رغم الصراعات والتحديات التي تعيشها المنطقة.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في دارة العين مصطفى البزايعة بمحافظة معان، عددا من ممثلي الفعاليات الشعبية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور مساعدي رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس، وذلك في إطار حرص مجلس الأعيان على التواصل مع أبناء الوطن في مختلف المحافظات، للحوار حول مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن، وأهمية تمتين وتعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.


وعرض الفايز مراحل نشأة الدولة الأردنية والتحديات التي واجهتها منذ التأسيس، ودور القيادة الهاشمية والزعامات العشائرية والقبلية في بناء الأردن ومؤسساته، وقال إن سر قوة ومنعة الأردن واستقراره الأمني والسياسي؛ هو حكمة وسياسة جلالة الملك الذي يمثل صمام الأمان الأول للأردن، وعنوان عزتنا وكرامتنا، إلى جانب قوة تماسك نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية والتي مكنتنا من مواصلة المحافظة على أمننا واستقرارنا في ظل التحديات و الظروف المحيطة بنا.

 
gnews

أحدث الأخبار

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل بوادي الأردن

تعبيرية

خاص بالوكيل معلمين يعدون المشاريع بالنيابة عن الطلبة في نظام "بيتيك" .. والنظام أمام لجنة التربية النيابية

جانب من الاحتجاجات

عربي ودولي احتجاجات في بلجيكا بسبب خطط الحكومة لخفض المعاشات التقاعدية

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية يوجه رسالة حول تكميلية التوجيهي

ا

شؤون برلمانية الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات

يؤ

فن ومشاهير جمال سليمان يعود إلى سوريا بعد 13 عاما من الغياب - فيديو

تغ

طب وصحة متى يتم اللجوء إلى غسيل المعدة؟

بلدية مؤاب

أخبار محلية إنجازات تنموية لبلدية مؤاب للارتقاء بمستوى الخدمات



 




الأكثر مشاهدة