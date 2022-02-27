الفايز: الأردن يتعرض لحملة شرسة واستهداف منظم

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن يتعرض لحملة شرسة واستهداف منظم، من منصات خارجية مختلفة، مدعومة من جهات داخلية وخارجية، باتت عناوينها وأهدافها معروفة، من أجل اضعاف المملكة، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودوره المحوري تجاه مختلف قضايا المنطقة.

اضافة اعلان



وأضاف الفايز في مستهل جلسة الأعيان، اليوم الأحد، ان الحملة تستهدف التأثير على مواقف جلالته الثابتة، من القضايا العربية العادلة، ومن صفقة القرن المشبوهة، وتأكيد جلالته الدائم، بأن لا أمن واستقرار في المنطقة، الا بحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني، من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ودعا الى التنبه لهذه الحملات المسعورة والأخبار المفبركة والتصدي لها، والوقوف صفا واحدا في وجه المتربصين والحاقدين، وأن هذه الأكاذيب والأخبار المضللة والبائسة، لن تزيد الأردن الا قوة ومنعة، وسيبقى الأردن عنوانا للامن والاستقرار، فجميعنا مهما كانت توجهاتنا السياسية، ومواقفنا من مختلف القضايا المحلية والعربية، علينا ان نتوحد في خندق الوطن، ونتصدى لمحاولات الاستهداف الخبيثة، والوقوف خلف جلالة الملك، في سعيه المتواصل ،من اجل الأردن واستقراره، والحياة الحرة الكريمة لمواطنيه.



