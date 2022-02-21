الفايز: الأردن يقف إلى جانب الإمارات ضد أي اعتداء يستهدف استقرارها

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان في مكتبه اليوم الاثنين، سفير دولة الإمارات العربية لدى المملكة أحمد علي البلوشي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع الراهنة في المنطقة.

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وأكد الفايز بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية العين حسين المجالي اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية في جميع المجالات، منوها إلى أن علاقات البلدين، تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وكانت على الدوام علاقات تعاون وتنسيق.



كما أكد تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب الإمارات ضد أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها، فالأردن يؤمن بأن أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي عموما جزء من أمنه الوطني.



وثمن الفايز وقوف دولة الإمارات إلى جانب الاردن، خاصة في ظل هذه الظروف لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي تواجهه، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الإماراتية في الاردن، وبناء شراكة استراتيجية سياسية واقتصادية بين البلدين الصديقين لمواجهة الأخطار والتحديات وتعزيز المصالح المشتركة.



من جانبه أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مبينا أنها علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون.



وأضاف، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بازدهار مستمر، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية تعتبر من بين أكثر الدول التي تتمتع بحجم تبادل تجاري كبير مع الأردن، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات إماراتية في الاردن تزيد قيمتها على سبعة عشر مليار دولار.