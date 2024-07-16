الفايز: الأردن ينعم بالأمن والاستقرار وسط منطقة مشتعلة بالصراعات

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بينما تعيش منطقتنا صراعات أمنية وازمات سياسية وحالة من الفوضى ، ينعم الاردن بالامن والاستقرار ، ويحتفل الاردنيون بمناسباتهم الوطنية وهم يشعرون بالزهو والشموخ ،رافعين الرأس عاليا اعتزازا بوطنهم وبقائدهم جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي قاد سفينة الوطن الى بر الامان بحكمته وشجاعته وحنكته السياسية ، ويواصل الاردن اليوم بعزم مليكنا ورؤيته الحكيمة بناء الدولة العصرية الحديثة .

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وبين الفايز خلال الاحتفال الذي أقامته المؤسسات والهيئات الشركسية في الأردن بمناسبة الأعياد الوطنية والاحتفال باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، انه مع دخول الاردن مئويته الثانية والاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية ، فقد تشكلت عبر مسيرة الوطن لوحة فسيفسائية عنوانها ، انجازات تراكم انجازات ، وملحمة عشق ابدية بين القيادة والشعب ، صاغها قادتنا الهاشميون بعشقهم للاردن ، ومن خلفهم شعبنا الاردني الوفي لوطنه ومليكه .