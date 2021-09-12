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الأحد، 12-09-2021 03:59 م

الفايز: الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي أولوية وطنية حاليا

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الوكيل الاخباري- ألقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، محاضرة بعنوان "إدارة الدولة الأردنية بين النظرية والتطبيق"، للدارسين في دورة الدفاع 19، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وقال الفايز: "إننا عندما نتحدث عن إدارة الدولة الأردنية بين النظرية والتطبيق فإننا نؤكد أننا كدولة قد استطعنا الحفاظ على أمننا واستقرارنا وتجاوزنا مختلف منذ التأسيس، وبات الأردن اليوم دولة حديثة وعصرية تخطو نحو المستقبل بثقة وأمل كبير الأمر الذي لم يكن ليتحقق إلا بوجود إدارة ناجحة تنفذ خطط واستراتيجيات واضحة بمختلف المجالات والقطاعات ووجود إدارة تمتلك من البدائل ما يمكنها من مواجهة أي استثناءات قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها أو العبث بأمننا الوطني أو الحيلولة من دون مواصلتنا لعملية البناء والنهوض.

وأكّد، أن الأردن في سياساته المختلفة واستراتيجياته المتنوعة وانطلاقاً من موقعه الجيوسياسي يأخذ بعين الاعتبار في جميع خططه العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويسعى دوماً إلى تطويعها وفقاً لمصالحه الوطنية بمختلف المجالات.

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