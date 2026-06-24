الفايز: الأمن المائي ركيزة للأمن الوطني ومياه الشتاء لا يجب أن تذهب هدراً

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ضرورة توفير الأمن المائي باعتباره جزءا من الأمن الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض وعلى مختلف الأعماق، والمياه السطحية التي تذهب كميات كبيرة منها هدرا في كل موسم شتاء.

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وبحسب بيان للمجلس، جاء ذلك خلال تسلمه الأربعاء في مكتبه دراسة أعدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، بعنوان: "مقومات استدامة الأمن المائي الأردني: التحديات والحلول (تنوع مصادر المياه، تحلية المياه، والطاقة المتجددة)".



ودعا الفايز، إلى التفكير الجدي منذ الآن لدراسة تنفيذ مشروع جديد يشابه مشروع الناقل الوطني للمياه، بهدف معالجة تحديات نقص المياه مستقبلا، جراء النمو السكاني المتزايد واستعمالاته المختلفة، سواء من خلال تحلية مياه البحر أو استغلال المياه في باطن الأرض على مختلف الأعماق ومعالجتها إن لزم الأمر، حتى تكون صالحة للشرب ولسد النقص الحاصل في المياه المخصصة للأغراض الزراعية.