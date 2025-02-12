الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المجلس يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بمواقفه الواضحة والثابتة والراسخة، باعتبار مصالح الأردن والشعب الأردني هي أولوية الأولويات، وذلك في ردّ جلالته على أسئلة الصحفيين خلال لقاء جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

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وأضاف أن الملك وجّه رسالة واضحة، أن الأردن لن يقبل بتهجير أبناء قطاع غزة إلى الأردن، وأن مصالح الأردن فوق كل اعتبار، مؤكدا جلالته بأنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانها، وأن مبادرة الرئيس ترامب سيكون هناك رد عربي واضح عليها.



وبيّن الفايز أن جلالة الملك يؤكد مرة ثانية، أن الضغوط مهما كانت لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته الوطنية، حيث أكد جلالته أن حماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون على الأرض الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



وتابع "في هذا الإطار لم تغب عن جلالة الملك الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، حيث أكد للرئيس ترامب خلال مباحثاتهما الثنائية، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير فيها، لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها".