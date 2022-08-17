الفايز: الملك يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن

الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، المؤتمر الوطني لتمكين الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، الذي نظم أعماله مركز مينا للأبحاث والتطوير والتدريب (MENA-RDI)، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن.

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وأكد الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن وشاباته، إيماناً منه بقدرتهما على إحداث التغيير الإيجابي، من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات، لافتا إلى وجود قرار سياسي واضح، لتفعيل دور الشباب والمرأة وتمكينهما سياسيا واقتصاديا، ليكونا شريكا في صناعة مستقبلهما ومستقبل وطنهم.



وقال إن تمكين الشباب والمرأة الأردنية، وترجمة الاهتمام الملكي بشباب الوطن وشاباته، يتطلب الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم، ورفدهم بكافة الأدوات اللازمة للنهوض بدورهم، والعمل على بناء قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، عبر زيادة الوعي بالقضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، من خلال برامج وطنية، وأفكار وسياسات تكون قابلة للتطبيق، تستهدف إدماجهما في المجتمع، ليكونا قوة اقتصادية واجتماعية.



وأكد أهمية دعم مبادراتهم، والتوزيع العادل للفرص المتاحة لهم، وتذليل العقبات التي تعيق مشاركتهم الفاعلة، في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة الاعتراف بالتحديات التي تعترض شبابنا وشاباتنا، من خلال وضع استراتيجيات واقعية تحاكي تطلعات الشباب وفق لغة العصر، في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات، ووسائل الاتصال المختلفة.



وبين الفايز أن قطاع الشباب والمرأة ما زال يعاني من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تقف حائلًا أمام استثمار جميع طاقاتهم بطريقة إيجابية، بل إن هذه التحديات قد تساهم أحيانا في تحويل طاقاتهم إلى طاقات سلبية وغير منتجة، بما يحتم علينا خلق بيئة اقتصادية وتنموية مناسبة لمواجهة تحديات البطالة بين صفوفهما، وإيجاد نوافذ تحفيزية للإبداع والريادة لهما.



ولفت إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عملت على تعزيز مشاركة الشباب، ليكون لهم دور فاعل في بناء الحياة الحزبية، وفي المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يشكل هذا الأسبوع الوطني فرصة تسهم في تمكين شباب الوطن وشاباته، والعمل على تحفيز الابتكار لديهم، وإيجاد حلول عملية للمساهمة مع جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تعترضهم.