الفايز: المملكة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، مع نائبة ممثل اليونيسف في الأردن شايروز ماوجي، أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم ودعم الشباب والحماية الاجتماعية والصحة ومشاريع الصرف الصحي والمياه.

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وعرض الفايز، بحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، التحديات التي تواجه الأردن بسبب الأوضاع المحيطة فيه وتداعيات جائحة كورونا.



وأشار إلى أن المملكة تواجه اليوم تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية بسبب صراعات المنطقة، مبينا أنه بسبب الأزمة السورية وحدها، يستقبل الأردن على أرضه مئات الآلاف من اللاجئين السوريين ويوفر لهم الحياة الكريمة والأمن والأمان.

وأضاف أن هذا اللجوء الكبير أثر على العديد من القطاعات، خاصة قطاع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية، مؤكدا أنه هذه القطاعات أصبحت تعاني من تحديات كبيرة.



وبين أن المجتمع الدولي لم يلتزم بكافة تعهداته بشأن دعم الأردن واللاجئين السوريين فيه، موضحا أن ما يقدم للأردن من المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين لا يتجاوز ربع ما يتحمله من أعباء مالية في تقديم الرعاية الكاملة لهم، مثمنا الدعم المقدم من قبل الدول الشقيقة والصديقة.



وأشاد الفايز بمستوى التعاون مع اليونيسف والمساعدات التي تقدمها للأردن، داعيا إلى زيادة الدعم خاصة في مجال إنشاء محطات تحلية المياه وبناء المدارس وتوفير دور الرعاية للأطفال ودعم المشاريع الإنتاجية في مختلف المحافظات بهدف تمكين الشباب والمرأة في المجتمع وتحسين مستوى حياتهم المعيشية والاجتماعية.



وثمنت ماوجي، بدورها، الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والعمل لهم.



وبينت أن اليونيسف حريصة على مواصلة دعمها للمملكة ومساعدتها في قضايا تمكين الشباب والمرأة ورعاية الطفولة، مشيرة الى أنها ستعمل على زيادة هذه المساعدات وتنويعها.