الفايز: الهدنة في قطاع غزة تشكل انتصارا للمقاومة الفلسطينية وحماس

الوكيل الاخباري - اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان الوصول الى هدنة في قطاع غزة تشكل انتصارا للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس ، التي استطاعت فرض شروطها على قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي، حيث فشل نتنياهو في فرض شروطه ولم تستطع قوات الاحتلال احراز اي تقدم عسكري في حربها على قطاع غزه بعد قرابة شهر ونصف من العدوان.



وقال الفايز في تصريحات صحفية، ان الاستراتيجية العسكرية للكيان المحتل المتمثلة في القضاء على حماس فشلت ، وان تصريحات وتهديدات نتنياهو بالعودة الى مواصلة العمليات الحربية على القطاع بعد انقضاء الهدنة ، يؤكد عدوانية دولة الاحتلال ، لكنها لن تستطيع القضاء على حماس وتحقيق اية اهداف من اهدافها .

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