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الإثنين، 13-12-2021 11:29 ص

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

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الوكيل الإخباري - أكد النائب محمد عناد الفايز أن وزيرة الطاقة السابقة هالة زواتي دافعت عن شركات الطاقة والحيتان.

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وقال الفايز خلال جلسة النواب الرقابية، الاثنين، إنه يجب محاسبة وزير الطاقة الذي وقع اتفاقيات تمتد لـ20-27 عاما.

 

وتساءل حول التكتم والتستر على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة، داعيا إلى الكشف عنها وعدم التستر عليهم ، مشيراً في الوقت ذاته ان الشركات المحلية التي تعمل بمجال الطاقة وعددها نحو 25 شركة معظمها تصب بملكية نفس الاشخاص وفقاً للفايز.

 

وأضاف أن أغلب المستثمرين في الأردن هربوا بسبب ارتفاع كلف الطاقة.

 




 

 


 

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