الفايز: قواتنا المسلحة تتعامل مع شبكات تهريب مدعومة من مليشيات إقليمية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، دعم المجلس المطلق لجهود الدولة الأردنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، في تصديهم لقوى الشر والظلام، التي تحاول ومنذ فترة العبث بأمن الوطن واستقراره، من خلال سعيها المتواصل لإغراقه بالمخدرات والأسلحة المهربة.

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وقال الفايز، إن الأردنيين يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة ، الذي يوجه باستمرار قواتنا المسلحة، بان تضرب بيد من حديد كافة قوى الشر ، والتصدي بحزم لمهربي المخدرات والأسلحة ، هذه الزمر الفاسدة المدعومة من قوى إقليمية تدفع باتجاه العبث بأمننا الوطني وتلويث المجتمع بالسموم .



وقال رئيس مجلس الأعيان اننا على ثقة تامة وادراك كامل ، بان الحرب التي تخوضها قوات حرس الحدود ضد المهربين والمخربين ستزداد قوة وسيكون ردها قاسيا ، ضد كل يقف ويدعم قوى الظلام هذه ، وان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحصنه المنيع ، ستواصل التعامل بكل قوة وحزم ، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود والحفاظ على امننا .



وبين في تصريحاته ان ما يجري منذ فجر اليوم على حدودنا الشمالية ، يؤكد بان قواتنا المسلحة لم تعد تتعامل مع مهربين عاديين بل مع شبكات تهريب مدعومة من مليشيات وقوى إقليمية ، وهذا الامر لن يتم السكوت عليه ، ولن تسمح قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية باستمرار هذا الوضع ، لهذا فنحن على ثقة كبيرة بان الرد على هذه القوى الباغية ومن يدعمها سيكون قويا ، ولن يسمح لأي احد او جهة العبث بأمن الوطن اغراقه ، واغراق دول الجوار بالمخدرات والأسلحة المهربة .



وأضاف الفايز ”انه في الوقت الذي نؤكد فيه على ايماننا بقدرة قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية على ردع هؤلاء المرتزقة ، فأننا ندعو الله سبحانه وتعالي ان يمن بالشفاء العاجل على المصابين من قوات حرس الحدود، الذين أصيبوا اليوم اثناء تصديهم ببسالة لقوى الشر عند محاولتهم تهريب اسلحه ومخدرات عبر الحدود الشمالية الى داخل الوطن .