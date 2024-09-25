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الملك يجتمع برؤساء شركات وممثلي جامعات أمريكية
رئيس الوزراء : سنعمل على معالجة هذه القضايا خلال اسابيع
اعلان صادر عن مديرية الامن العام
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تدهور باص في عمان - صور
ذهبت لإصدار جواز سفر للمرة الأولى.. فاكتشفت أنها خارج الأردن
الشمال تتصدر موسم صالات الأفراح خلال صيف 2024
فلسطين
فلسطين
منظمات حقوقية إسرائيلية: القناة “14” الإسرائيلية بثت 50 تصريحاً يدعو لإبادة الفلسطينيين
الاحتلال يدمر البنية التحتية في عدة مناطق في مدينة جنين
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
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محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول
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تلفاز سامسونج Neo QLED 8K 2024 يحصد لقب اختيار محرري مينا تك عن فئة أمان التلفزيونات لعام 2024
"ريفلِكت" يطلق خدمة الدفع (Tap to Pay)
أجهزة Neo QLED وQLED 2024 من سامسونج تُحقق إنجازاً بارزاً في مجال الترفيه المنزلي
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