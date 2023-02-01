الفايز: مواقف الأردن ثابتة وتقوم على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، سفير كوريا لدى المملكة كيم دونغ غي، والسفير التركي لدى المملكة اردام اوزان، وبحث معهما كلا على حدة، أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلديهما في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها.

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وأكد الفايز حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات مع كل من تركيا وكوريا، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.



وعرض الفايز الأوضاع الراهنة في المنطقة ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حولها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها، وتمكين شعوبها من العيش بحرية وأمان.



من جانبه، أشاد السفير التركي بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التركية في مجلس الأعيان العين الدكتور ياسين الحسبان، بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة وإحلال السلام فيها.



وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات خاصة تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل التعاون المشترك بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين الصديقين.



في حين أكد السفير الكوري حرص بلاده على تمتين العلاقات مع الأردن والعمل على زيادة الاستثمارات الكورية في العديد من القطاعات، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها.



وأكد سفيرا تركيا وكوريا حرص بلادهما على تطويرها علاقاتهما مع الأردن في مختلف المجالات، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

