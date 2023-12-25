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الإثنين، 25-12-2023 03:56 م

الفايز: نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي الأردني

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة، وجميع الإخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين وفي مجلسي الأعيان والنواب والسلطة التنفيذية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على الجميع بالمحبة والسلام، وأن يكون الأردن وشعبه بخير وأمان، تحت ظل راية قائد مسيرة بلدنا الخيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الفايز انه وفي الوقت الذي يغيب فيه الفرح بهذه الأعياد، ويغيب الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا وخاصة في فلسطين المحتلة، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الاهل والاشقاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الا اننا على ثقة بان هذا العدوان الجبان سينتهي، وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال .

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وأشار الفايز الى إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نعيش كأسرة واحدة ويجمعنا المصير الواحد، ونفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية رغم كل ما يجري من حولنا، ونمضي بعزم قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني الى الغد الأفضل بخطى واثقة، لمواصلة مسيرة البناء وجباهنا شامخة عالية .

واكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى الأقرب الى فلسطين ويدعم نضال شعبها من اجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، وسيستمر الأردن بدوره التاريخي من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالمحافظة على هذه المقدسات وحمايتها ورعايتها واعمارها ومنع تهويدها .

 




 

 


 

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