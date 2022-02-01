الفايز وآل الشيخ يبحثان العلاقات الثنائية بين الأردن والسعودية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، بدعوة رسمية من قبل الفايز.



ويجري الفايز مباحثات رسمية مع نظيره السعودي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية، إضافة الى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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ويلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي خلال زيارته الرسمية التي تستمر 4 أيام، عدد من المسؤولين، إذ سيلتقي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي.



وكان الفايز في استقبال آل الشيخ لدى وصوله المطار، وبحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية العين مصطفى البزايعة، والسفير السعودي لدى الأردن.