الفايز والدغمي يشيدان بالعلاقات الأردنية الأذربيجانية

الوكيل الإخباري - التقى رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز، والنواب عبدالكريم الدغمي، في باكو، اليوم السبت، رئيسة المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا، على هامش مشاركتهما في مؤتمر باكو لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية والبرلمانية.



وأشاد الفايز خلال اللقاء بعمق علاقات البلدين، وقال إنها علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل، يحرص على تنميتها والبناء عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس إلهام علييف، فهناك اتصالات ولقاءات متواصلة بينهما، هدفها تعزيز التعاون وإدامة التنسيق والتشاور، بما يصب في مصلحة البلدين، والأردن يعتز بهذه العلاقات، ويسعى إلى تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات.



وقال الدغمي إن الأردن حريص على زيادة التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويوحد الجهود في مختلف المحافل البرلمانية، حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتناول اللقاء الذي حضره السفير الأردني في أذربيجان سامي غوشة مختلف القضايا الراهنة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والصراع العربي الإسرائيلي، والجهود المتعلقة بمحاربة الإرهاب.



وأوضح رئيسا مجلسي الأعيان والنواب بأن منطقة الشرق الأوسط تعيش أزمات وصراعات سياسية واضطرابات أمنية خطيرة، بالرغم من مرور سنوات عليها، إلا أنه "وللآسف لا توجد جهود حقيقية تبذل من قبل المجتمع الدولي لوقفها"، رغم أن الاردن وبالتعاون مع أصدقائه في العالم يقوم بجهود حثيثة لإنهاء صراعات المنطقة، وهذه الصراعات رتبت على الأردن تحديات اقتصادية وأمنية وكان الأكثر تأثرا بها.