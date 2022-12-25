الأحد 25-12-2022
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الأحد، 25-12-2022 02:24 م

الفايز والصفدي يطمئنان على مصابي الأمن في المدينة الطبية

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الوكيل الإخباري - عاد رئيسا مجلسي الأعيان فيصل الفايز، والنواب أحمد الصفدي يرافقهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات في مدينة الحسين الطبية اليوم الأحد، المصابين من مرتبات الأمن العام، الذين أصيبوا خلال تأديتهم الواجب الرسمي في منطقة الحسينية بمحافظة معان الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


واطمأن الفايز والصفدي على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل، وأعربا لهم عن أحر التعازي بزملائهم الشهداء الذين ارتقوا أثناء تأديتهم الواجب الرسمي وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وأكد الفايز والصفدي أن بطولات وتضحيات نشامى جيشنا وأجهزتنا الأمنية، تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز، حيث يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدين أن هذا الوطن سيبقى قوياً بإذن الله بقيادته الهاشمية المظفرة وبالتفاف أبناء شعبنا خلف قيادة جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الباسلة.

 




 

 


 

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