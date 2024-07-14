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الأحد، 14-07-2024 12:24 م

الفايز ورئيس مجلس الشيوخ المصري: مطالبات بوقف الحرب والجرائم في غزة

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز  في القاهرة اليوم الأحد ، رئيس مجلس الشيوخ  المصري عبدالوهاب عبدالرازق ، وبحث الجانبين  العلاقات الثنائية  بين البلدين الشقيقين بمختلف  المجالات ، وأهمية التنسيق المشترك  حول  كل ما  من شأنه البناء عليها وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسي الأعيان والشيوخ  .

وتم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأردنية في القاهرة علي البصول ، على استراتيجية العلاقات  الأردنية المصرية والتي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

وأشار الفايز ونظيره عبد الرازق إلى التنسيق والتشاور الدائمين، بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  ، حول كل ما من شأنه النهوض  بعلاقات البلدين  ويخدم قضايا الأمة العربية  العادلة ، هذا بالإضافة إلى جهودهما الرامية الى إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني  في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .

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