الفايز ورئيس مجلس الشيوخ المصري: مطالبات بوقف الحرب والجرائم في غزة

الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في القاهرة اليوم الأحد ، رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبدالرازق ، وبحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات ، وأهمية التنسيق المشترك حول كل ما من شأنه البناء عليها وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسي الأعيان والشيوخ .



وتم التأكيد خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأردنية في القاهرة علي البصول ، على استراتيجية العلاقات الأردنية المصرية والتي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .



وأشار الفايز ونظيره عبد الرازق إلى التنسيق والتشاور الدائمين، بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حول كل ما من شأنه النهوض بعلاقات البلدين ويخدم قضايا الأمة العربية العادلة ، هذا بالإضافة إلى جهودهما الرامية الى إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .

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