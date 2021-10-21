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الخميس، 21-10-2021 04:18 م

الفايز يؤكد التزام مجلس الأعيان بدعم برامج وقرارات الحكومة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، التزام المجلس بالتعاون مع الحكومة ودعم برامجها وقراراتها، في إطار التزامها بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وتطبيقها للرؤى الملكية وبما يخدم المصالح الوطنية، ويلبي طموحات المواطنين في مختلف المجالات.

وأشار الفايز، خلال لقائه وزير العمل، نايف استيتية في الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن لجان مجلس الأعيان تحرص على التعاون المستمر مع الوزارات المعنية، حول التشريعات والقضايا والملفات التي تشغل المواطنين، وبما فيه خدمة الصالح العام، وتوفير فرص متكافئة في مجالات التدريب والتأهيل للشباب الأردني بعدالة في محافظات المملكة كافة.

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