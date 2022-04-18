الفايز يؤكد عمّق العلاقات الأردنية الرومانية

الوكيل الإخباري

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- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين في مكتبه بدار مجلس الأعيان، السفير الروماني لدى المملكة جورج مايور، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات.وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمّق العلاقات الأردنية الرومانية وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وضرورة إزالة أي معيقات قد تعترضها.وعرض الفايز موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مجمل الأوضاع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال إن الأردن يؤكد باستمرار على ضرورة تبني الحلول السياسية لمختلف قضايا المنطقة بعيدًا عن العنف والقتل والتدمير.وبين بذات الوقت بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو مفتاح الحل لكافة الصراعات والنزاعات في المنطقة، وأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.وطالب الفايز خلال اللقاء بضرورة أن يكون للمجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي موقف واضح وقوي تجاه الممارسات العدوانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.من جانبه، ثمن السفير الروماني الدور المحوري الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة وحل مختلف القضايا والصراعات السياسية والعسكرية فيها بالطرق السلمية، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك، والتي تحظى بتقدير الجميع.وأشار السفير إلى العديد من أوجه التعاون بين رومانيا والأردن، مؤكدًا سعي بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن بمختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.