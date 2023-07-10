الفايز يؤكد عمق العلاقات الاردنية الايطالية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عمق العلاقات الاردنية الايطالية داعيا الى تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في مجلس الاعيان وفدا برلمانيا ايطاليا برئاسة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي ستيفانيا كراكسي، بحضور مقرر لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الاعيان العين يوسف القسوس واعضاء اللجنة، والسفير الايطالي لدى المملكة لوتشانو بيزوتي .



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالاضافة الى الاوضاع الراهنة في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .



ودعا رئيس مجلس الاعيان إلى البناء على العلاقات القائمة بين الأردن وايطاليا وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات وخاصة السياحية والثقافية والاستثمارية .



واشاد الفايز بمواقف ايطاليا الداعمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك الحل الوحيد لتحقيق السلام الذي يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن الإقليمي والدولي .



وثمن الفايز دعم ايطاليا للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وتأكيدها الدائم على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس .



وبين الفايز ان جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو باستمرار الى انهاء كافة الازمات التي تواجه منطقتنا والعالم وفق الاطر السياسية والحوار المسؤول بعيدا عن العنف والقتل والتدمير.



وقال، "ان الأردن دولة تقوم سياستها على الاعتدال والوسطية وتعظيم القواسم المشتركة بين الشعوب ونبذ خطاب الكراهية والتطرف ومحاربة العنصرية، والايمان بحق الشعوب بالحرية والاستقلال والعيش بأمن واستقرار " .



من جانبها عبرت كراكسي عن تقديرها واحترامها للدور المحوري الكبير التي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة انهاء صراعات المنطقة وعودة الامن والاستقرار لها .



واشادت كراكسي بجهود الأردن التي يبذلها لرعاية اللاجئين وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدة ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني دولة محورية وأساسية في المنطقة وأساسية في العمل من اجل الأمن والاستقرار فيها.



وأشارت الى ان ايطاليا معنية بقوة في العمل مع الأردن من اجل السلام في المنطقة وعموم دول حوض المتوسط، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية .



واكدت اهمية تعزيز العلاقات الايطالية الاردنية والبناء عليها بمختلف المجالات، مشيرة الى التزام ايطاليا بدعم جهود الأردن والاستمرار في التعاون معه لتجاوز تحديات المنطقة.

كما أكدت أن بلادها ستواصل بذل قصارى جهدها لتعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مشتركة خاصة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة وما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي .



وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين الجانبين اكد خلاله الاعيان على اهمية تعزيز العلاقات الاردنية الايطالية والعمل من اجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .



واكد اعضاء اللجنة ان لا امن ولا استقرار في المنطقة الا بحل القضية الفلسطينية وان على المجتمع الدولي ممارسة ضغوطات على اسرائيل من اجل العودة لعملية السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.