الفايز يؤكد عمق العلاقات القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، عمق العلاقات القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، مقرر لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لوكيدس يورغوس، وبحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية في المجلس العين نضال قطامين، إلى جانب العين خالد البكار.



وعرض الفايز، خلال اللقاء، الأوضاع الراهنة في المنطقة، مبينا أن الأردن ورغم الأحداث المؤلمة من حوله، إلا أنه استطاع تجاوزها والحفاظ على استقراره وأمنه، وهو اليوم يواصل بناء الدولة الحديثة القوية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأضاف "أن الأردن يجري اصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة، تستهدف الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية، وتعزيز دور الشباب والمرأة وتمكينهما اقتصاديا وسياسيا، وتعزيز المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية الوطنية، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين، ودفع المستثمرين إلى الاستفادة من الميزات الاستثمارية في الأردن".



وأكد رئيس مجلس الأعيان أن الاصلاح في الأردن عملية متدرجة ومتواصلة، وهو اصلاح نابع من قيمنا وتقاليدنا وارثنا الحضاري.



وبين الفايز أن الأردن دولة تقوم على الوسطية والاعتدال والتسامح، تنبذ التطرف وخطاب الكراهية، فدستورها يؤكد على احترام قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان وقبول الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر، ويعزز حرية النشر والتعبير في إطار القانون، وجميع مواطنيها سواسية لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات، والقانون مرجعية الجميع عند الاختلاف.