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الأربعاء، 10-11-2021 01:22 م

الفايز يؤكد وقوف الأردن بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب

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الوكيل الإخباري- أكّد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وقوف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب العراق الشقيق في حربه على القوى الإرهابية والظلامية، وتضامنها التام مع العراق وشعبه الشقيق لينعم بالأمن والاستقرار.اضافة اعلان


وأدان الفايز اليوم الأربعاء، خلال حديثه مع السفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري، العملية الإرهابية ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد الماضي ووصفها بالجريمة النكراء.

وقال الفايز، بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية العين نايف القاضي، إن الأردن حريص على وحدة العراق وشعبه وأراضيه، ويقف إلى جانب الدولة العراقية بجميع مكوناتها لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات التي تعترضها.

وبيّن أنّ الأردن يدين بشدة الأعمال الإرهابية الجبانة التي دائما ما يكون ضحيتها الأبرياء والعزل والأطفال والنساء، مؤكدا أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لاستئصال هذه القوى الظلامية والإرهابية من جذورها.

وأعرب رئيس مجلس الأعيان، عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه علاقات البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص الأردن الدائم على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية.

 




 

 


 

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