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الأربعاء، 13-04-2022 04:07 م

الفايز يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بدار المجلس الأعيان، مع سفير مملكة هولندا لدّى عمّان، هاري فيرفاي، أوجه العلاقات الثنائية بين الأردن وهولندا في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وأكد الفايز بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الهولندية، العين احسان بركات، متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة.


ودعا إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في مجالات المياه والزراعة والسياحة، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى ضرورة إزالة معيقات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.


وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث أشار الفايز إلى مواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مختلف قضايا المنطقة وتأكيد جلالته الدائم على ضرورة احلال السلام في المنطقة وتمكين شعوبها من العيش بسلام.


وبخصوص القضية الفلسطينية، أوضح رئيس مجلس الأعيان أن جلالة الملك يؤكد باستمرار، بأن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.


من جانبه، ثمن السفير الهولندي الدور المحوري والكبير، الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل السلام وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، وحل مختلف القضايا العالقة فيها بالطرقة السلمية، مبينًا أن جهود جلالة الملك الكبيرة تحظى بتقدير الجميع.


وأشار إلى العديد من أوجه التعاون بين هولندا والأردن، مؤكدًا سعي بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

 




 

 


 

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