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الأحد، 11-02-2024 02:07 م

الفايز يبحث مع السفير الهولندي العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، مع السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة، والأوضاع الراهنة في المنطقة.اضافة اعلان


وعرض الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، بحضور رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الهولندية العين احسان بركات، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة.

وأشار الى جهود جلالة الملك الهادفة الى إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وان تكون دولة متصلة وقابلة للحياة.

ودعا الفايز الى عمل جاد من قبل المجتمع الدولي لوقف التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية حماية الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول استمرار إسرائيل بالخروج عن القانون، وضرب جميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية بعرض الحائط.

بدوره، أكد السفير الهولندي أهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة واهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، واصفا العلاقات الأردنية الهولندية بالراسخة والعميقة.

واشاد السفير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وحل مختلف نزاعاتها وفق الاطر السياسية والحوار، بعيدا عن العنف والقتل والتدمير، مثمنا جهود جلالته في السعي لايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار السفير إلى العديد من أوجه التعاون بين هولندا والأردن، وحرص بلاده المستمر لتطوير علاقاتها الثنائية مع الأردن وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

 




 

 


 

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