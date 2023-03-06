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الإثنين، 06-03-2023 05:35 م

الفايز يبحث مع رئيس مجلس النواب المصري العلاقات الثنائية في القاهرة

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها والبناء عليها، إضافة إلى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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جاء ذلك خلال زيارة رسمية يُجريها الفايز إلى مصر على رأس وفد من مجلس الأعيان بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، بحسب بيان لمجلس الأعيان.

وأكد الفايز خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز علاقاته مع جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى تميز العلاقات الأخوية بين البلدين ومتانتها، والتي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية العادلة.

 

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