الفايز يتسلم تقرير مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز التقرير السنوي المتعلق بأعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2020، والذي تضمن إنجازات الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها، لجهة الحفاظ على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والادارية.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، في مكتبه بدار مجلس الاعيان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي وأعضاء الهيئة.

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وبين الفايز أن مجلس الاعيان حريص على التعاون مع الهيئة والوقوف على أي مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تعنى بها الهيئة للنهوض بدورها، مبينا انه سيصار الى دراسة التقرير من قبل اللجان المعنية في مجلس الاعيان



وأثنى على دور الهيئة والعاملين فيها، في السعي الى ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف اشكال الفساد، مؤكدا أن مجلس الاعيان سيكون داعما لكافة الجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة كافة المعيقات التشريعية التي تحد من عملها.



بدوره عرض الدكتور حجازي طبيعة عمل الهيئة ومهامها ودورها في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والاداري، مشيرا بذات الوقت الى أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس الأعيان وهيئة النزاهة، خدمة للوطن والمواطن وبما يمكنها من اداء رسالتها.



وعرض أبرز إلانجازات الواردة في التقرير السنوي، وعدد الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة العام الماضي.