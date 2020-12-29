الفايز يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، والذي تضمن إنجازات الهيئة وتوصياتها المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير عملها.

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وأثنى الفايز خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار مجلس الاعيان، رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي وأعضاء الهيئة، على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في محاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة.



وقال ان مجلس الاعيان على استعداد للوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تعنى بها الهيئة، للنهوض بدورها، مبينا انه سيصار الى دراسة التقرير من قبل اللجان المعنية في المجلس.

واكد على دعم مجلس الأعيان لكافة الجهود التي تقوم بها الهيئة، والعمل على إزالة كافة المعيقات التشريعية التي تحد من عملها ان وجدت.

من جهته، عرض الدكتور حجازي، عمل ومهام الهيئة، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس والهيئة خدمة للوطن والمواطن وبما يمكنها من اداء رسالتها.

وعرض لأبرز الانجازات الواردة في التقرير السنوي، والشكاوى التي تعاملت معها الهيئة العام الماضي.



