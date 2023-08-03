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الخميس، 03-08-2023 02:26 م

الفايز يُثمن دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام

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الوكيل الإخباري - ثمن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دور ديوان المحاسبة في اتباع أفضل الممارسات الرقابية التي تتفق مع المعايير الدولية، للحفاظ على المال العام، وتصويب الاختلالات في مؤسسات حكومية تخضع لرقابته.

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وأكد الفايز خلال لقائه اليوم الخميس، في مكتبه بدار مجلس الأعيان رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أهمية التعاون بين مجلس الأعيان وديوان المحاسبة، وضرورة توفير الدعم المالي والفني للديوان ومنحه إمكانية الاستعانة بالخبرات المؤهلة للعمل فيه، لتمكينه من مواصلة دوره بحرفية ومهنية عالية.


بدوره، أكد الحمادين حرص ديوان المحاسبة على إطلاع مجلس الأعيان حول طبيعة عمل الديوان، ومختلف المخالفات والتجاوزات التي يرصدها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته.


وأعرب عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على دعمهم الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مبديًا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصلحة الوطنية.

 




 

 


 

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